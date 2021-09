JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas bekerja sama dengan sejumlah emiten dalam menyelenggarakan webinar untuk meningkatkan kinerja dan perbaruan informasi seputar dunia pasar modal.

Pada kesempatan kali ini, Senin (20/09/2021), MNC Sekuritas dan PT HK Metals Utama Tbk (HKMU) menggelar webinar dengan tema “A New Hope, Turnaround and Transformation in the Making”. Webinar ini dapat Anda saksikan melalui YouTube MNC Sekuritas yang dapat diakses pada bit.ly/corporateforumHKMU.

Baca Juga: MNC Sekuritas: Terkendalinya Kasus Harian Covid-19 Topang Penguatan IHSG Sepekan

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT HK Metals Utama Tbk Muhammad Kuncoro, Direktur Permodalan Strategis & Corporate Secretary PT HK Metals Utama Tbk Jodi Pujiyono dan Senior Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan.

Direktur Utama HK Metals Utama Muhammad Kuncoro mengungkapkan bahwa HKMU telah belajar dari tantangan yang dihadapi selama tahun 2020, yaitu berkaitan dengan pandemi yang berdampak pada kemampuan atau daya beli pasar. HKMU kemudian memutuskan untuk melakukan perubahan yang sangat drastis dan kembali pada core business, yaitu bisnis manufaktur.

Baca Juga: Pacu Edukasi Pasar Modal, MNC Sekuritas x UNIKA Atma Jaya Gelar Virtual Trading Simulation

“Setelah belajar dari pengalaman di tahun 2020, HKMU kemudian memfokuskan diri pada 3 hal khusus, yaitu membawa perusahaan pada ekspansi bisnis agar dapat bertumbuh, memfokuskan diri pada inisiasi digital serta melakukan rights issue untuk membantu memperbaiki struktur permodalan,” jelas Kuncoro.

Direktur Permodalan Strategis & Corsec HK Metals Utama Jodi Pujiyono mengungkapkan HKMU bekerja sama dengan berbagai pihak dengan harapan mampu terus menjadi semakin baik. HKMU juga memiliki target tersendiri dalam beberapa tahun yang akan datang. “Dalam kesehariannya, HKMU menampung banyak aspirasi dari rekan-rekan berbagai latar belakang seperti arsitek, desainer maupun kontraktor agar dapat menciptakan produk berkualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kami memiliki target untuk menjadi Top 3 produsen manufaktur alumunium di Indonesia dalam 2-3 tahun mendatang,” jelas Jodi. Adapun Senior Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan mengungkapkan terdapat peningkatan permintaan untuk komoditas steel dan alumunium dari Amerika Serikat dan China. Potensi harga steel dan alumunium akan terus meningkat hingga tahun 2034 sehingga hal ini tentu menjadi kabar baik untuk HKMU. “Di Indonesia sendiri terdapat sejumlah rencana pembangunan infrastruktur maupun proyek seperti, rencana pembangunan ibu kota baru serta beberapa project di luar Indonesia. Hal ini tentu berdampak baik pada peningkatan steel dan alumunium sehingga dapat difasilitasi oleh HKMU,” tutup Rudy. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!