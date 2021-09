JAKARTA - MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dengan reputasi sebagai perusahaan sekuritas terbaik, melalui analis risetnya berusaha untuk senantiasa memberikan kabar terbaru berkaitan dengan dunia pasar modal.

Kali ini tim riset MNC Sekuritas memaparkan kondisi bursa saham selama pekan ini dan juga membuat proyeksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan ke depan.

Pada hari Senin (13/9/2021), IHSG melemah -0,11% ke 6.088,16 dan net foreign buy mencapai Rp43,70 miliar. IHSG ditutup melemah dipimpin oleh sektor teknologi -1,60%, diikuti dengan sektor industri dasar -0,74%. Kemudian, IHSG menguat +0,67% ke 6.129,10 pada hari Selasa (14/9/2021) diikuti oleh net foreign buy mencapai Rp401,40 miliar.

Penguatan IHSG didukung oleh terkendalinya tingkat kasus harian Covid-19 di Indonesia dengan kasus penularan harian kurang dari 6.000 kasus. Selain itu, adanya pelonggaran bertahap dari kebijakan PPKM juga membuat indeks menguat pada perdagangan Selasa.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan IHSG melemah -0,31% ke 6.110,23 pada Rabu (15/9/2021), di mana net foreign buy mencapai Rp222,21 miliar. Di sisi lain, saham sektor energi menguat sebesar +0,85%, diikuti dengan sektor teknologi +0,64%.

“IHSG stagnan sebesar 0% ke 6.109,94 pada Kamis (16/9/2021) dengan net foreign buy mencapai Rp376,63 miliar. IHSG ditutup stagnan diikuti pelemahan di beberapa sektor, dipimpin oleh sektor teknologi -2,37% dan sektor kesehatan -1,12%," jelas Rifqi.

Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup menguat +0,80% ke level 6.133,25 pada hari Jumat (17/9/2021) diikuti dengan net foreign buy sebesar Rp545,63 miliar.

Untuk proyeksi IHSG selama sepekan ke depan, Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi mengungkapkan MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dalam rentang 5.982 – 6.170.

"Selama IHSG masih berada di atas level support 5.982, maka koreksi IHSG hanya akan menguji 6.050 – 6.080 dan berpeluang menguat ke 6.150 – 6.170," pungkasnya.

Ingin selalu mendapatkan kabar terbaru seputar dunia pasar modal? Simak terus ulasan terbarunya dalam program "Morning Meeting” setiap hari Senin-Jumat pada pukul 08.15 – 08.45 WIB. Saksikan program ini melalui Instagram Live maupun YouTube Live di akun MNC Sekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!