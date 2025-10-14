Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 14 Oktober 2025 |12:19 WIB
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok
IHSG Sesi I Melemah ke 8.171, Saham BRPT Milik Prajogo Pangestu Anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,68 persen ke level 8.171,33 pada perdagangan sesi pertama. Kendati sempat menguji level rekor intraday baru, IHSG tertekan aksi jual investor, hingga keluar area psikologis 8.200.

Pada perdagangan sesi I, Jakarta, Selasa (14/10/2025), sebanyak 236 saham menguat, 472 turun, dan 248 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp15,68 triliun, dengan volume 23,96 miliar lembar saham.

Indeks LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat, demikian juga JII, IDXMESBUMN, dan IDXSHAGROW. 

Sektor pemberat indeks cukup beragam, datang dari teknologi turun 2,6 persen, transportasi melemah 3,14 persen, keuangan, dan konsumer siklikal masing-masing turun di atas 1 persen. Sementara tiga sektor penopang IHSG terdiri dari properti, kesehatan, dan bahan baku.

Saham pemimpin top gainers LQ45 adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) naik 5,56 persen ke Rp2.280, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 4,31 persen ke Rp2.180, dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) menguat 3,28 persen ke Rp1.415.

Sedangkan top losers antara lain PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 6,18 persen ke Rp3.950, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) melemah 4,11 persen ke Rp1.400, dan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) turun 3,77 persen ke Rp408.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/278/3176875/ihsg_melemah-uegS_large.jpg
IHSG Melemah Lagi ke 8.034, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/278/3176649/boy_thohir-v9Us_large.png
Boy Thohir Buyback 1,3 Juta Lembar Saham Merdeka Gold Resources (EMAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/622/3176408/motiontrade-IbCT_large.jpg
Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/278/3175722/purbaya-iW4Z_large.jpg
Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Pamer IHSG Naik Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175085/mnc_sekuritas-Ypjo_large.jpg
Selamat! 2 Galeri Investasi Binaan MNC Sekuritas Sabet Juara dalam Investor Protection Month 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/278/3174556/ihsg_menguat-9vQ5_large.jpg
IHSG Diprediksi Tembus 8.170 Pekan Depan, Ini Penopangnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement