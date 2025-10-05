Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 05 Oktober 2025 |14:30 WIB
11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO
11 Perusahaan Siap Go Public, BEI Singgung Kualitas IPO (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sebanyak 11 perusahaan berada dalam pipeline penawaran umum perdana saham (IPO) pada kuartal IV-2025. BEI menegaskan fokus utama bukan pada percepatan untuk mengejar jumlah pencatatan, melainkan pada kesiapan dan kualitas calon emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, setiap calon perusahaan tercatat perlu memenuhi aspek regulasi, kepatuhan, serta memiliki keberlanjutan usaha yang baik sebelum resmi melantai di bursa.

"Fokus BEI tidak semata pada percepatan proses listing, melainkan juga pada persiapan kualitas," kata Nyoman, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Nyoman menegaskan langkah ini dibutuhkan agar setiap calon perusahaan tercatat memiliki aspek pemenuhan regulasi dan kepatuhan yang baik, serta going concern perusahaan yang terjaga.

"Juga dapat memberikan manfaat bagi stakeholder pasar modal," ujarnya.

Menurutnya, perusahaan yang telah siap dan memenuhi persyaratan IPO diharapkan dapat menambah pilihan investasi bagi investor domestik.

Selain menyiapkan perusahaan menuju IPO, BEI juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor.

Perusahaan yang berhasil mencatatkan saham diharapkan tidak hanya sukses pada saat IPO, tetapi juga mampu mempertahankan kinerja serta keterbukaan informasi di kemudian hari.

"BEI senantiasa menekankan perusahaan yang berhasil tercatat diharapkan tidak hanya mampu melaksanakan IPO dengan sukses, tetapi juga menjaga kinerja, keberlangsungan usaha, dan kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Nyoman.

BEI menyatakan akan terus melakukan pendampingan kepada calon emiten melalui edukasi dan konsultasi agar seluruh proses IPO berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh calon perusahaan tercatat siap dari sisi tata kelola maupun strategi bisnis.

"Juga pengawasan yang berkesinambungan, sehingga perusahaan tercatat dapat terus menjaga kinerja, meningkatkan transparansi, dan memenuhi kewajiban keterbukaan informasi," jelasnya.

 

