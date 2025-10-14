IHSG Dibuka Melesat ke Level 8.269

IHSG Dibuka Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik ke level 8.269,48.

Semenit berjalan perdagangan, Selasa (14/10/2025), IHSG masih tumbuh 0,49% ke 8.267, mendekati level all time high.

Sebanyak 281 saham menguat, 152 turun, dan 523 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp1,58 triliun, dengan volume 2,08 miliar lembar saham.

Indeks pendukung kompak naik. LQ45, IDX80, IDX30, hingga MNC36 menguat, demikian juga JII, IDXMESBUMN, dan IDXSHAGROW.

Sektor penopang indeks datang dari keuangan, bahan baku, dan energi. Sedangkan yang turun hanya transportasi dan teknologi.