JAKARTA - MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan baru saja meluncurkan aplikasi MotionTrade.

Aplikasi yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, MNC Trade New, ini memiliki salah satu fitur unggulan MotionTrade adalah perintah suara (Voice Command).

Dengan fitur ini, investor dapat memberikan perintah suara kepada asisten virtual yang ada di aplikasi MotionTrade untuk membuka berbagai menu, melakukan input transaksi beli/ jual, membaca berita, mengecek harga saham serta mengakses berbagai aktivitas di aplikasi.

Anda pun tidak perlu khawatir karena aplikasi MotionTrade dapat digunakan pada perangkat apa pun seperti smartphone dan smartwatch berbasis Android maupun iOS, tablet hingga komputer berbasis Windows atau Mac OS.

Untuk dapat mengaktifkan fitur Perintah Suara ini, caranya sangat mudah. Anda tinggal memilih 'Setting’ pada menu ‘Stock’. Kemudian, pada menu ‘Voice’, pastikan bahwa Anda telah mencentang 3 pilihan untuk ‘Voice Command’, yaitu:

1. ‘Activate Voice Interaction’

2. ‘Show Feedback Message and Sound’

3. ‘Show Toast Message for Received Speech’

Setelah memastikan ketiga pilihan untuk Perintah Suara itu telah diaktifkan, barulah Anda dapat menggunakan fitur Perintah Suara tersebut. Menariknya lagi, Anda dapat menentukan nama asisten virtual di aplikasi sesuai keinginan Anda.

Dengan adanya fitur Perintah Suara ini, Anda dapat tetap melakukan transaksi saham maupun reksa dana sekalipun sembari rebahan. Apalagi, di masa pandemi seperti sekarang, Anda dapat melakukan touchless transaction.

Jangan lupa ikut serta dalam promo ‘Reksa Dana bareng MotionTrade Hadiahnya Ntap (REBAHAN)'. Begitu Anda selesai melakukan pembelian pertama reksa dana melalui aplikasi MotionTrade, Anda langsung mendapatkan e-voucher belanja online sesuai nominal pembelian Anda.

Promo ini hanya berlangsung hingga tanggal 15 Oktober 2021. Informasi selengkapnya mengenai promo ini, dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/mncsrebahan!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade.