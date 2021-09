JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menyadari pentingnya memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

Untuk menyediakan solusi investasi pasar modal yang menyeluruh, MNC Sekuritas memiliki aplikasi MotionTrade, yang memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi saham dan reksa dana secara online melalui satu aplikasi saja.

Baca Juga: Raih Giveaway Reksa Dana Gratis, Simak IG Live MNC Sekuritas x MNC AM Pukul 20.00 Ini!

Investor pemula pun tidak perlu bingung dalam memilih produk reksa dana yang tersedia di aplikasi MotionTrade. Dengan adanya fitur Top Fund List, investor dapat melihat daftar produk reksa dana unggulan yang tersedia.

Bukan hanya itu, dengan fitur Fund Detail, investor dapat melihat performa produk reksa dana yang menjadi incaran dalam jangka waktu 3 bulan terakhir, sejak awal tahun ini, 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir.

Baca Juga: Beli Saham & Reksa Dana di MotionTrade, Gratis e-Voucher Jutaan Rupiah, Cek Caranya di Sini!

Terdapat pula keterangan level risiko produk reksa dana, baik moderat maupun agresif, yang dapat disesuaikan dengan profil risiko investor masing-masing.

Penasaran ingin mencoba serunya berinvestasi reksa dana dengan aplikasi MotionTrade? Sekarang adalah waktu yang tepat! Dengan promo "Reksa Dana bareng MotionTrade Hadiahnya Ntap (REBAHAN)", Anda akan langsung mendapatkan e-voucher belanja online untuk pembelian pertama reksa dana melalui aplikasi MotionTrade.

Promo ini hanya berlangsung sampai tanggal 15 Oktober 2021. Informasi selengkapnya mengenai promo ini, dapat Anda lihat melalui link: bit.ly/mncsrebahan

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!