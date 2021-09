JAKARTA - MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan terus berinovasi dengan melakukan rebranding aplikasi trading, yaitu MotionTrade.

Aplikasi MotionTrade yang diluncurkan beberapa waktu lalu memiliki keunggulan di mana 1 akun rekening dana nasabah (RDN) dapat langsung membeli produk reksa dana.

Fitur reksa dana di aplikasi MotionTrade ini juga telah terafiliasi dengan sejumlah manajer investasi ternama seperti MNC Asset Management (MAM). Terdapat sejumlah kategori produk reksa dana yang ditawarkan oleh MNC Asset Management yang disesuaikan dengan profil risiko investor, AUM (Asset Under Management), performance dan lain-lain.

Baca Juga: Beli Saham & Reksa Dana di MotionTrade, Gratis e-Voucher Jutaan Rupiah, Cek Caranya di Sini!

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan adanya kolaborasi antara MNC Sekuritas dan MNC Asset Management dalam aplikasi MotionTrade ini membuat nasabah mampu berinvestasi saham dan reksa dana dalam satu aplikasi.

"Aplikasi MotionTrade merupakan penerapan dari pepatah dunia investasi ‘Don’t put all eggs in one basket’ dengan tujuan untuk mengurangi risiko sehingga nasabah sebaiknya menyebar penempatan investasi. Dalam rangka memperkenalkan kolaborasi apik antara MNC Sekuritas dan MNC Asset Management, kami kemudian mengemasnya dalam bentuk Instagram Live,” jelas Thomas di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: MNC Sekuritas Bagikan Ratusan e-Voucher ke Pengguna MotionTrade, Begini Caranya!

Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nijikuluw mengungkapkan dukungannya terhadap hal ini. Ia mengungkapkan salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh MNC Asset Management dalam Instagram Live ini adalah menggelar ajang giveaway dengan menyediakan doorprize berupa saldo reksa dana untuk 3 orang pemenang senilai total Rp300.000.

"Kami senantiasa memberikan dukungan bagi para nasabah agar semakin termotivasi untuk berinvestasi. Untuk itu, MNC Asset Management menyediakan doorprize saldo reksa dana untuk 3 orang pemenang. Nantinya, produk reksa dana ini akan masuk dalam salah satu produk unggulan kami dalam berinvestasi, yaitu produk pasar uang MNC Dana Lancar," jelas Annafrid.

Cara mengikuti ajang giveaway ini pun mudah. Simak langkah berikut ini: 1. Follow akun @mncsekuritas dan @mncasset. 2. Share screenshot saat Instagram Live berlangsung dan berikan testimoni di Instastory setelah mengikuti IG Live MNC Sekuritas x MNC Asset Management ‘Duet Asik, Saham & Reksa Dana’ pada Selasa, 14 September 2021. 3. Mention @mncsekuritas, @mncasset dan 3 teman Anda. 4. Pastikan akun Anda tidak di- private. Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live bertajuk “Duet Asik Saham & Reksa Dana” bersama host Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo dan narasumber Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nijikuluw. Instagram Live ini dapat Anda saksikan melalui akun @mncsekuritas pada Selasa (14/09/2021) pukul 20.00 – 21.00 WIB!Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!