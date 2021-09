JAKARTA - Masih dalam rangka peluncuran aplikasi MotionTrade yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi terdahulunya yaitu MNC Trade New, pada kesempatan kali ini MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi, mengadakan Snap & Capture Competition.

Cara ikut kompetisi ini sangat mudah. Anda cukup mengunduh aplikasi MotionTrade serta memberikan rating terbaik Anda. Rating terbaik ini dapat Anda berikan melalui PlayStore atau AppStore yang disesuaikan dengan perangkat yang Anda miliki.

Tidak tanggung-tanggung, MNC Sekuritas akan memberikan hadiah e-voucher belanja online masing-masing senilai Rp100.000 kepada 125 orang yang beruntung. Caranya sangat mudah:

1. Pastikan Anda follow akun Instagram @mncsekuritas dan @motiontrade.

Setelah itu, Anda dapat mengunduh aplikasi MotionTrade. Tentu saja aplikasi online trading ini dapat Anda gunakan untuk bertransaksi saham maupun reksa dana.

2. Jika belum mempunyai rekening saham, proses pembukaan rekening sahamnya juga bisa full online melalui aplikasi MotionTrade.

Bukti unduh dan rating Anda dapat dikirimkan melalui link bit.ly/snapandcapture.

Kompetisi ini masih berlangsung hingga Kamis (09/09/2021), artinya masih ada kesempatan Anda mengikuti kegiatan ini. Pemenang akan diumumkan pada Jumat (10/09/2021) melalui akun Instagram @mncsekuritas.

Pastikan diri Anda menjadi bagian dari kompetisi bergengsi ini untuk mendapatkan hadiah menariknya! Investasi saham dapat bonus e-voucher? Hanya ada di aplikasi MotionTrade!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana #MNCSeku#MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!