JAKARTA - Beberapa waktu terakhir di pasar modal gencar diberitakan tentang rencana sejumlah emiten akan melakukan rights issue atau penerbitan saham baru demi menambah modal perusahaan.

Sejalan dengan hal ini, MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik ingin memberikan informasi terbaru terkait dunia pasar modal, termasuk tentang rights issue kepada nasabah dan juga masyarakat umum.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang rights issue, berikut ini MNC Sekuritas merangkum informasi penting yang wajib diketahui investor tentang rights issue.

1. Definisi Rights Issue

Rights issue adalah hak yang melekat pada saham di mana para pemegang saham dapat membeli efek baru. Efek ini dapat dikonversikan menjadi saham dan waran sebelum ditawarkan pada pihak lain. Ketika suatu perusahaan membutuhkan dana segar, maka perusahaan dapat menerbitkan saham baru untuk kemudian dapat dibeli oleh investor.a:

Biasanya, selain memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk membeli saham, harga yang ditawarkan cenderung lebih murah daripada harga perdagangan saham di pasar saat ini.

2. Alasan Suatu Perusahaan Melakukan Penawaran Rights Issue

Perusahaan akan melakukan rights issue untuk mendapatkan modal tambahan. Ada perusahaan yang tengah bermasalah akhirnya menggunakan rights issue untuk membayar utang terutama jika perusahaan tersebut sudah tidak dapat lagi mendapatkan pinjaman uang.

Meskipun demikian, ada pula perusahaan yang akhirnya memilih melakukan rights issue untuk menambah modal. Pada kondisi seperti ini, perusahaan bisa jadi tengah berada pada kondisi keuangan yang baik.

3. Perhatikan Tujuan Perusahaan Melakukan Rights Issue

Anda harus mengecek terlebih dahulu tujuan rights issue. Jika tujuannya adalah untuk ekspansi bisnis maka hal ini termasuk hal yang baik. Ini berarti investor akan berkesempatan untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Namun, jika tujuannya adalah untuk restrukturisasi utang, kecil kemungkinan investor mendapatkan dividen yang besar karena rights issue juga mungkin membuat saham mengalami dilusi.

