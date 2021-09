JAKARTA - MNC Sekuritas terus berperan aktif memajukan pasar modal dan sekaligus menumbuhkan investor, baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Salah satu langkahnya ialah dengan memanfaatkan media sosial saat menggelar edukasi bagi para nasabah dan juga dapat disimak oleh masyarakat umum.

Seperti hari Kamis ini (2/9/2021), MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), menghelat Instagram Live supaya nasabahnya mengenali dirinya sendiri, apakah termasuk tipe trader atau investor saham.

Dalam bertransaksi di dunia pasar modal, nasabah dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu investor dan trader saham. Investor saham biasanya menaruh dananya untuk jangka panjang. Tipe investor akan melihat kinerja perusahaan dan dividen yang dibagikan.

Lain halnya dengan tipe trader saham yang biasanya akan melakukan transaksi saham dalam jangka yang pendek. Trader saham akan melakukan aksi beli saham dan langsung menjualnya kembali ketika kesempatannya sudah tepat.

Lantas, seperti apakah tipe trader dan investor dalam dunia pasar modal selengkapnya? Bagaimanakah cara mengenali diri sendiri? Apakah Anda termasuk tipe trader atau investor? Bagaimanakah cara menentukan profil risiko dalam trading dan berinvestasi?

Saksikan ulasannya dalam Instagram Live Research Corner dengan tema "Build Your Personality in Market” bersama host Equity Research Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan dan narasumber Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora. Instagram Live ini dapat Anda saksikan pada Kamis (02/09/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB hanya di akun Instagram @mncsekuritas!

