JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Setelah berhasil meluncurkan aplikasi MotionTrade, MNC Sekuritas mengajak masyarakat untuk mulai berinvestasi saham maupun reksa dana.

Pengguna MotionTrade dapat berinvestasi saham dan reksa dana dalam satu aplikasi. Investasi reksa dana sendiri merupakan salah satu fitur unggulan baru di aplikasi MotionTrade. Menariknya, Anda bisa mendapatkan bonus berupa hadiah e-voucher belanja online hanya dengan melakukan pembelian reksa dana melalui aplikasi MotionTrade.

Baca Juga: MotionTrade dari BCAP Diluncurkan, Dirut BEI: Inovasi Tepat Waktu yang Ditunggu Investor

MNC Sekuritas memiliki promo khusus pembelian pertama reksa dana, yaitu Reksa Dana Bareng MotionTrade Hadiahnya Ntap (REBAHAN). Promo ini berlaku untuk nasabah baru maupun nasabah existing MNC Sekuritas.

E-voucher belanja online ini khusus diperuntukkan bagi pembelian pertama reksa dana melalui aplikasi MotionTrade. Nominal e-voucher:yang dapat diperoleh nasabah bervariasi, tergantung nominal pembelian reksa dana pertama. Bonus hadiah e-voucher bisa mencapai Rp1 juta!

Baca Juga: MNC Sekuritas: PPKM Level 3 Jawa-Bali Jadi Sentimen Positif IHSG

Jika belum mempunyai rekening saham, Anda dapat membuka rekening saham secara full online melalui aplikasi MotionTrade pada menu ‘Open Account'. Promosi ini hanya berlaku untuk pembelian reksa dana pertama Anda hingga tanggal 15 Oktober 2021. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat melihatnya melalui link: bit.ly/mncsrebahan

Nikmati layanan investasi saham #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(fbn)