JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah MNC Sekuritas, MNC Sekuritas melakukan penyempurnaan berupa rebranding aplikasi MNC Trade New menjadi aplikasi MotionTrade.

Aplikasi MotionTrade merupakan aplikasi yang membuat investasi saham dan reksa dana menjadi semakin mudah. Salah satu fitur unggulan aplikasi MotionTrade adalah adanya fitur Voice Command. Dengan demikian, Anda dapat mengecek harga saham dan bertransaksi saham semudah memberikan perintah suara.

Lantas, aplikasi MotionTrade dapat diakses melalui perangkat apa saja? Bagaimanakah cara aktivasi fitur Voice Command pada aplikasi MotionTrade? Apa saja fitur unggulan lainnya dari aplikasi MotionTrade ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas berkolaborasi dengan IDX Channel, bertajuk “Mudahnya Berinvestasi di Era Digitalisasi with MNC Sekuritas” bersama Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria. Instagram Live ini dapat Anda saksikan melalui akun Instagram @mncsekuritas pada Rabu (1/09/2021) pukul 13.00 – 14.00 WIB!

Nikmati layanan investasi #MNCSekuritas dengan segera install aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(fbn)