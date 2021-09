JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal ini, MNC Sekuritas melalui tim risetnya senantiasa memberikan informasi terkini seputar dunia pasar modal.

Mengawali pekan perdagangan Minggu ini, IHSG menguat +1,71% ke level 6.144,90 pada hari Senin (30/08/2021) dengan net foreign buy mencapai Rp567,68 miliar. IHSG ditutup menguat di semua sektor, dipimpin oleh sektor industri +3,41% diikuti oleh sektor infrastruktur +2,45%. Di sisi lain, Rupiah menguat +0,33% menuju level Rp14.370/USD pada spot market.

Equity Analyst MNC Sekuritas Rifqi Ramadhan mengungkapkan IHSG menguat +0,09% ke 6.150,30 pada hari Selasa (31/08/2021) diikuti dengan net foreign buy mencapai Rp545,31 miliar. IHSG menguat tipis didorong oleh relaksasi PPKM ke level 3 di sejumlah wilayah diikuti tingkat positivity rate Indonesia turun menjadi 11,09% dalam sepekan terakhir. Di sisi lain, Rupiah menguat di level Rp14.268/USD pada spot market.

“IHSG melemah -0,97% ke 6.090,93 pada hari Rabu (01/09/2021) sementara net foreign buy mencapai Rp41,31 miliar. IHSG melemah dikarenakan masih adanya kontraksi data PMI bulan Agustus 2021 di level 43,7 walau angka tersebut membaik dari bulan sebelumnya, yaitu 40,1 pada Juli 2021. Kontraksi tersebut dikarenakan penurunan daya beli masyarakat akibat perpanjangan PPKM,” jelas Rifqi.

IHSG melemah -0,21% ke 6.078,23 pada hari Kamis (02/09/2021) diikuti dengan net foreign sell mencapai Rp91,64 miliar. IHSG ditutup di zona merah, penurunan terbesar dari sektor teknologi -2,03% dan diikuti oleh sektor konsumer siklikal -1,55%. Menutup perdagangan efek pada minggu ini, IHSG ditutup menguat +0,80% ke level 6.126,92 pada hari Jumat (03/09/2021) diikuti dengan net foreign buy sebesar Rp207,77.

Sementara itu, Technical Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi memperkirakan IHSG selama sepekan ke depan akan bergerak di kisaran area 6.050 – 6.140, IHSG kembali keatas MA60 dan tertahan oleh level support di 6.021. Selama IHSG masih berada di atas level 6.021, maka IHSG berpotensi menguat untuk menguji 6.170 - 6.200. Namun demikian, kemungkinan terburuk terjadi apabila IHSG belum dapat menembus level resistance-nya, di mana penguatan IHSG cenderung terbatas berpeluang terkoreksi untuk kembali menguji level support di 6.021.

