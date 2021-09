JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). MNC Sekuritas adalah perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, baru-baru ini meluncurkan rebranding aplikasi online trading -nya MotionTrade. Aplikasi ini merupakan pembaharuan dari aplikasi online trading milik MNC Sekuritas sebelumnya, yaitu MNC Trade New.

Anda dapat membuka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade secara full online, tanpa harus mengisi berlembar-lembar dokumen seperti pada aplikasi sebelumnya. Kelebihan MotionTrade tidak hanya itu, karena aplikasi online trading ini dilengkapi dengan fitur perintah suara atau Voice Command.

Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat melihat pergerakan saham dan melakukan transaksi hanya dengan perintah suara ke smartphone Anda.

Adakah aktivitas lain yang semakin dipermudah dengan adanya fitur Voice Command, selain melakukan transaksi jual-beli dan melihat pergerakan saham? Bagaimana MotionTrade dapat mendukung aktivitas investor saham dan reksa dana pemula maupun berpengalaman? Penasaran seperti apakah aplikasi MotionTrade ini?

Simak ulasan selengkapnya dalam perbincangan dengan tema “Kupas Kecanggihan Aplikasi MotionTrade” bersama Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria dalam Program Trijaya Siang di Radio MNC Trijaya 104.6 FM pada Kamis (02/09/2021) pukul 15.00 WIB bersama host Nick Wardi.

