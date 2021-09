JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas, salah satu unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), terus berinovasi dan mengapresiasi nasabah.

Untuk itu, MNC Sekuritas juga menyediakan berbagai promo yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah MNC Sekuritas agar semakin bersemangat dalam berinvestasi saham maupun reksa dana.

Bagi calon nasabah baru, Anda dapat memperoleh hadiah langsung berupa e-voucher belanja online senilai Rp100 ribu. Syaratnya mudah, Anda hanya perlu membuka rekening saham secara online melalui aplikasi MotionTrade.

Jika pembukaan rekening saham selesai, Anda dapat melakukan klaim e-voucher Anda secara real-time melalui MotionTrade.

Selain program promosi untuk nasabah baru, MNC Sekuritas juga memberikan hadiah langsung e-voucher belanja untuk nasabah yang melakukan pembelian produk reksa dana di MotionTrade untuk pertama kalinya.

Melalui program yang bertajuk “Reksa Dana bareng MotionTrade, Hadiahnya Ntap” (REBAHAN), nominal e-voucher belanja yang dapat diperoleh bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp1 juta, tergantung dari nominal pembelian reksa dana pertama. Hadiah ini merupakan hadiah langsung yang diperoleh nasabah tanpa diundi.

Kedua promo ini masih akan berlangsung hingga tanggal 15 Oktober 2021. Jadi, tunggu apa lagi? Segera buka rekening saham, beli reksa dana pertama Anda melalui aplikasi MotionTrade dan raih banyak bonusnya!

Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat melihat melalui website MNC Sekuritas: www.mncsekuritas.id

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!