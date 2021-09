JAKARTA - Sinergi antar anak usaha di MNC Group kerap kali dilakukan untuk meningkatkan kinerja usaha. Tak terkecuali hal ini dilakukan juga MNC Sekuritas yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga bersinergi dengan unit bisnis lain dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), khususnya PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) untuk memberikan informasi terbaru seputar saham BABP.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) akan melakukan penawaran umum terbatas VIII (PUT VIII), dengan mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebesar Rp4,5 triliun.

Dalam rights issue ini, BABP akan menerbitkan sebanyak 14,23 miliar saham baru atau sebesar 33,33 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah dilaksanakannya rights issue, dengan harga pelaksanaan Rp318 per saham. Dengan total saham baru tersebut, perolehan dana akan mencapai Rp4,5 triliun.

Setiap pemegang 2 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 10 September 2021 pukul 15.15 WIB berhak atas 1 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Bagaimana jika investor pemegang saham lama tidak menggunakan haknya untuk melakukan penebusan rights? Apakah dampak yang ditimbulkan nantinya? Kapan rights issue BABP resmi dilaksanakan? Kapan periode perdagangan dapat dilakukan?

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live dengan tema "Rights Issue Saham PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)" pada Selasa (07/09/2021) pukul 13.00 – 14.00 WIB.

