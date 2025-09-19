Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 19 September 2025 |16:04 WIB
Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah
Serunya Nabung di MNC Bank, Bisa Dapat Hadiah Total Miliaran Rupiah (Foto: MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), yang juga bagian dari MNC Group, secara konsisten menghadirkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah yang berlangsung sejak April 2025 hingga April 2026. Lewat program ini, nasabah berkesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik dengan total miliaran rupiah dengan menabung secara rutin di MNC Bank.

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah. Melalui program ini, MNC Bank memberikan beragam hadiah istimewa bagi nasabah yang rutin menabung. Tak tanggung-tanggung, total hadiah yang disiapkan mencapai miliaran rupiah! Nasabah berkesempatan memenangkan grand prize berupa 1 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista dan 2 unit Toyota Avanza 1.5G CVT, yang masing-masing akan diundi pada November 2025 dan Mei 2026.

Selain grand prize, MNC Bank juga menyiapkan hadiah istimewa lainnya untuk diundi di dua periode tersebut, antara lain sepuluh motor Honda Beat, dan uang tunai dengan total nilai hingga ratusan juta rupiah. 

"Program ini merupakan wujud apresiasi nyata dari kami atas kepercayaan dan loyalitas nasabah yang menjaga saldo tabungannya secara konsisten. Tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang berbagai hadiah menarik, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima, gadget terkini, hingga 2 unit mobil sebagai hadiah utama," kata Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna.

Jadi, tunggu apa lagi? Berikut Ini adalah Syarat utama agar kamu bisa ikut dalam program Tabungan Dahsyat Berhadiah:

1. Menjadi nasabah perorangan MNC Bank dengan memiliki rekening Tabungan MNC, Tabungan Bunga Khusus, atau Tabungan Pelajar.
2. Memiliki saldo rata-rata rekening tabungan minimal Rp10 juta dalam 1 bulan.
3. Untuk mengikuti undian grand prize mobil, saldo rata-rata rekening harus dipertahankan minimal Rp500 juta selama 6 bulan berturut-turut.

 

