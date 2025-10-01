Belanja Makin Untung dengan Ragam Promo Istimewa Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Saat ini kartu kredit menjadi salah satu pilihan alat pembayaran yang gemar digunakan masyarakat dalam berbelanja. Selain karena praktis, kartu kredit juga memiliki manfaat lain, sebut saja seperti beragam promo istimewa dan poin reward yang bisa mengurangi tagihan belanja.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, senantiasa memanjakan nasabah setianya dengan beragam promo istimewa yang dihadirkan melalui produk kartu kredit. Apa saja promo Kartu Kredit MNC Bank terkini untuk membuat pengalaman berbelanjamu semakin menguntungkan dan menyenangkan?

Akomodasi – Travel

Untuk menunjang kebutuhanmu dalam berlibur, MNC Bank menyajikan promo istimewa yang dapat kamu nikmati agar liburanmu makin hemat. Kamu bisa manfaatkan promo pembelian tiket kereta api dan penerbangan dengan menggunakan MNC Bank Access Card dan MNC Bank Citilink VISA Card. Selain itu, kamu juga dapat menikmati hematnya menginap di jaringan Reddoorz yang tersebar di beberapa kota besar dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank.

E-Commerce

Nikmati kepraktisan berbelanja melalui merchant e-commerce yang bekerjasama dengan MNC Bank. Ada gift voucher Shopee senilai Rp375.000 bagi kamu yang mengajukan Kartu Kredit MNC Bank melalui website Shopee ataupun aplikasi MotionBank. Penuhi kebutuhan sehari-harimu di Alfagift dan nikmati potongan harga dengan menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank (kecuali Kartu Kredit Corporate MNC Bank). Yang paling terkini, kamu juga dapat memanfaatkan Kartu Kredit FamilyMart MNC Titanium Card untuk memenuhi beragam kebutuhanmu di FamilyMart.

Liburan Hemat ke Luar Negeri

Nikmati hematnya penerbangan ke berbagai destinasi luar negeri bersama maskapai Qatar Airways dengan menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®) di setiap transaksi pembelian tiket. Kunjungi https://mncbank.co.id/post/promo-qatar-airways---mastercard untuk pilihan destinasi dan ketentuan lainnya.