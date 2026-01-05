Gaji PNS Bakal Naik di 2026? Ini Faktanya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum memutuskan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2026 akan naik atau tidak. Ia masih melihat pertumbuhan ekonomi di tahun baru ini.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji usulan kenaikan gaji PNS dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Berikut fakta-fakta menarik terkait gaji PNS 2026:

1. Purbaya Minta Waktu 3 Bulan

Purbaya mengaku membutuhkan waktu satu triwulan di 2026 sebelum memutuskan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dikatakannya untuk menjawab isu terkait kenaikan gaji yang masih simpang siur.

Dia masih melihat kondisi pendapatan negara dalam triwulan pertama 2026, apalagi ada kebijakan baru pemerintah dengan Bank Indonesia yang semakin sinkron.

"Tapi saya masih tunggu satu triwulan lagi untuk melihat gimana sih sebetulnya arah ekonomi kita dengan kebijakan yang lebih sinkron dibanding sebelumnya," kata Purbaya.