Nikmati Tabungan Berhadiah MNC Bank Lebih Praktis dan Mudah Lewat Aplikasi MotionBank!

JAKARTA - Menabung memiliki dampak positif besar bagi kesehatan finansial seseorang. Meski banyak yang sudah tahu manfaat menabung, tak sedikit pula yang mengabaikannya. Namun, ada juga yang sudah rutin dan disiplin menabung demi mencapai tujuan finansial tertentu.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) yang merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) di bawah MNC Group, mendorong masyarakat untuk membiasakan menabung secara rutin. Melalui Program Tabungan Dahsyat Berhadiah, MNC Bank memberikan berbagai hadiah menarik bagi nasabah yang rajin melakukan top-up saldo tabungannya.

Nasabah Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank memiliki kesempatan besar untuk memenangkan grand prize senilai miliaran rupiah, mulai dari 1 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista dan 2 unit Toyota Avanza 1.5G CVT, yang masing-masing akan diundi pada November 2025 dan Mei 2026. Selain grand prize, MNC Bank juga menyiapkan hadiah istimewa lainnya untuk diundi di 2 periode tersebut, antara lain 10 unit motor Honda Beat, dan uang tunai senilai total hingga ratusan juta rupiah.

Untuk mempermudah kamu mengikuti program istimewa tersebut, MNC Bank melalui layanan perbankan digital MotionBank, menghadirkan fitur untuk kamu bisa membuka akun rekening Tabungan Dahsyat Berhadiah tanpa harus mendatangi kantor cabang MNC Bank.

Agar kamu tidak ketinggalan periode untuk menikmati serunya nabung di program Tabungan Dahsyat Berhadiah, segera ikuti program tersebut dengan ketentuan-ketentuan:

1. Kamu wajib menjadi nasabah MNC Bank. Caranya mudah, segera download aplikasi MotionBank di bit.ly/MotionBankMNC lalu ikuti panduan lengkapnya pada bit.ly/TutorBuRekdanMPay.

2. Untuk berkesempatan memenangkan hadiah uang tunai dan motor Honda Beat, pastikan saldo rata-rata rekening tabunganmu dalam 1 bulan sebesar minimum Rp10 juta.

3. Jika kamu mengincar grand prize berupa Toyota Innova Zenix Q Hybrid Modellista, kamu harus mempertahankan saldo rata-rata rekening tabungan minimum Rp500 juta selama 6 bulan hingga akhir periode program ini berlangsung.

Pelajari syarat dan ketentuan lengkapnya di https://mncbank.co.id/post/promo-tabungan-dahsyat-berhadiah-2025 agar kamu dapat memaksimalkan kesempatan memenangkan beragam hadiah istimewa selama program ini berlangsung. Buka Tabungan Dahsyat Berhadiah Kapan saja di mana saja melalui link https://motionbank.id/produk/tabungan-dahsyat-berhadiah/

"Kami menghadirkan Program Tabungan Dahsyat Berhadiah sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang memiliki kebiasaan menabung di MNC Bank. Kami berharap program ini dapat memotivasi masyarakat secara luas untuk menerapkan disiplin menabung demi terwujudnya kesehatan finansial serta tercapainya tujuan finansial yang diinginkan," kata Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna.