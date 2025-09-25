Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya Enggak Main-Main

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 25 September 2025 |14:45 WIB
Tabungan Digital Bunga Tinggi: Praktis dan Cuannya <i>Enggak</i> Main-Main
JAKARTA - Mengelola keuangan sekarang harusnya bisa lebih gampang dan nguntungin di era digital. Kalau kamu masih nyimpen uang dengan cara lama, mungkin ini saatnya coba tabungan digital. Nggak cuma praktis, tabungan digital juga kasih bunga lebih tinggi plus banyak benefit seru yang sayang banget kalau dilewatin.

Mencermati fenomena tersebut, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, telah menghadirkan Tabungan Motion Cuan sebagai solusi bagi kamu yang ingin menikmati beragam keuntungan ditambah dengan bunga tinggi, hingga 7%.

Nabung makin gampang bareng Tabungan Motion Cuan!  Selain bunga tinggi, kamu juga bisa nikmatin banyak fitur keren: gratis transfer BI-Fast, tarik tunai gratis di ATM mana aja, setor-tarik tunai gratis di Indomaret, dan masih banyak lagi. Cek semua keuntungannya di sini https://mncbank.co.id/post/tabungan-motion-cuan.

Jadi, tunggu apa lagi? Buka rekening Tabungan Motion Cuan sekarang dan rasakan sendiri bagaimana menabung bisa jadi makin cuan! Ikuti langkah-langkah mudahnya berikut ini.
1. Download aplikasi MotionBank di App Store atau Play Store (pastikan versi terbaru)
2. Buka aplikasi, pilih “Buka Akun Baru” → Tabungan Motion Cuan → “Ajukan Sekarang”
3. Siapkan data pribadi & dokumen, setujui syarat dan ketentuan, lalu isi data yang diminta
4. Masukkan kode OTP yang dikirim via SMS
5. Unggah KTP, selfie dengan KTP, dan lakukan Live Detection
6. Lengkapai data diri dan pekerjaan
7. Buat password dan PIN transaksi
8. Cek email untuk melihat status pembukaan rekening

Chief Digital Business Officer MNC Bank Musya Ismail mengatakan, MNC Bank senantiasa berinovasi menghadirkan produk dengan bunga tinggi dan layanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam bertansaksi dan merencanakan kondisi finansialnya. 

"Melalui Tabungan Motion Cuan, tentu Kami berharap dapat semakin memotivasi masyarakat dalam menyiapkan sebagian pendapatannya untuk ditabung,” ungkap Musya.

Dirinya menambahkan bahwa Tabungan Motion Cuan memiliki keunggulan kompetitif, karena selain suku bunga tinggi, terdapat benefit dan fitur eksklusif yang dapat mereka nikmati di Tabungan Motion Cuan. 

"Selain itu, Kami juga memberikan akses yang memudahkan mereka untuk membuka rekening tabungan tanpa perlu hadir di kantor cabang, karena Kami telah menyajikan semua kebutuhan finansial masyarakat di dalam aplikasi MotionBank," katanya.

 

