Nikmati Keindahan Pantai Bali dan Diskon hingga 15 Persen dengan Kartu Kredit MNC Bank

JAKARTA - Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang selalu berhasil memanjakan wisatawan dengan beragam pantai memukai yang ada di sana. Beach club merupakan salah satu spot yang biasa dikunjungi wisatawan untuk menikmati suasana pantai Bali yang tak tertandingi, aneka koktail segar, dan hidangan istimewa khas laut.

Agar liburan-mu di Bali makin bermakna dan cuan, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, kini tengah bekerjasama dengan White Rock Beach Club, salah satu beach club ternama di Bali yang menawarkan keindahan susasana Pantai Melasti di Uluwatu.

Berlangsung hingga 31 Juli 2026, Kamu bisa menikmati diskon hingga 15% untuk berekreasi di White Rock Beach Club. Tentu saja Kamu harus menggunakan Kartu Kredit MNC Bank jika ingin menikmati potongan harga tersebut. Simak deretan ketentuan ini agar lebih jelas dan segera nikmati potongan harga yang disajikan!

1. Diskon 10% untuk transaksi food & beverage dengan minimum transaksi Rp500.000

2. Diskon 15% untuk penyewaan daybed dari minimum spending

3. Promo berlaku setiap hari selama periode program berlangsung

4. Tidak berlaku saat blackout dates, pada tanggal 31 Desember dan special events

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-white-rock-beach-club-bali. Segera ajukan beragam jenis kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan!

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank.

Chief Business Officer MNC Bank Lukito Adisubrata menyampaikan, MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit.

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari – hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing – masing,” ungkap Lukito, Selasa (23/9/2025).

Dirinya juga mengatakan bahwa pengajuan kartu kredit MNC Bank sangat ringkas dan praktis.

“Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank jangan khawatir, segera ajukan lewat MotionBank dengan praktis tanpa harus datang ke kantor cabang kami,” tutup Lukito.