JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi terbaik serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), tidak hanya melayani investor konvensional. MNC Sekuritas juga memfasilitasi kebutuhan investasi nasabah syariah melalui aplikasi MotionTrade.

Sharia Business and Development MNC Sekuritas Sutrisna Amijaya mengungkapkan, aplikasi online trading MotionTrade juga memiliki versi syariah, dengan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Nasabah syariah pun hanya dapat melakukan transaksi beli atas saham perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga: Optimalkan Cuan, Ini Cara Pakai Fitur "TradingView Chart" di Aplikasi MotionTrade!

“Anda tidak perlu khawatir karena semua saham yang terdapat dalam aplikasi MotionTrade Syariah merupakan saham-saham yang memang sudah terdaftar sebagai saham syariah. Daftar ini senantiasa diperbarui setiap enam bulan sekali sehingga sudah pasti saham yang masuk di dalamnya merupakan saham-saham yang telah memenuhi prinsip syariah,” jelas Sutrisna di Jakarta, Selasa (28/9/2021).

MotionTrade Syariah juga tidak menyediakan fasilitas dana pinjaman (limit trading). Dengan demikian, nasabah hanya dapat berinvestasi sesuai dengan dana yang dimiliki. Selain itu, dana Anda juga akan ditampung dalam bentuk Rekening Dana Nasabah di bank syariah.

Baca Juga: Canggih! Transaksi Saham & Reksa Dana Bisa Pakai Perintah Suara di MotionTrade, Ini Caranya!

Investasi saham yang halal dapat dilakukan nasabah syariah dengan aplikasi MotionTrade Syariah. Apalagi, tersedia juga fitur untuk memberikan zakat, infak, dan wakaf saham melalui menu Filantropi. Berinvestasi saham dapat dilakukan untuk dunia maupun akhirat. Download aplikasi MotionTrade di PlayStore/ AppStore!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!