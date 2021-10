JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung nasabahnya untuk menjadikan investasi saham sebagai investasi masa depan. Pada Kamis (07/10/2021), salah satu nasabah setia MNC Sekuritas mengikat janji suci pernikahan dengan mahar berupa saham.

Jika lazimnya mahar diberikan dalam bentuk logam mulia emas atau uang tunai, maka pasangan ini memilih saham sebagai alternatif mahar pernikahan mereka. Pasangan yang berbahagia ini adalah Nasabah MNC Sekuritas Rizka Puji Lestari Darmiga Habibie dan Caesar Faturahman Hadju. Pasangan ini menikah pada Kamis (07/10/2021) di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Saham dijadikan mahar pernikahan nasabah MNC Sekuritas bukan pertama kalinya. Sebelumnya sudah ada nasabah MNC Sekuritas yang menjadikan saham PT CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT Telkom Indonesia Persero Tbk (TLKM) sebagai mahar pernikahan.

Rizka mengungkapkan dia dan Caesar memilih saham sebagai mahar pernikahannya karena mahar ini juga dapat digunakan untuk investasi masa depan. Rizka yang telah menjadi nasabah MNC Sekuritas sejak tahun ini memantapkan hati untuk dipinang dengan saham sebagai maharnya.

“Saya memilih saham dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebagai mahar pernikahan saya karena saham ini dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Selain itu, produk dari emiten BBRI ini termasuk sering digunakan. Sahamnya pun memiliki pergerakan yang cukup stabil,” jelas Rizka yang dipinang dengan mahar saham berupa 700 lembar saham BBRI ini.

MNC Sekuritas tentu mendukung niat baik yang dilakukan oleh nasabahnya ini. Manajer MNC Sekuritas Cabang Manado Yansen Sumual mengungkapkan bahwa saham juga dapat digunakan sebagai tanda cinta kasih pasangan.

“Mahar dari pasangan pengantin ini merupakan wujud cinta kasih dari mempelai pria kepada calon istrinya. Pilihan saham BBRI juga merupakan pilihan yang baik karena saham ini memiliki prospek bagus di masa yang akan datang jika melihat historinya hingga saat ini. Kami berharap nilai saham dari mahar ini dapat terus bertumbuh di masa yang akan datang seiring dengan bertumbuhnya keluarga yang baru ini dalam cinta kasih bersama,” jelas Yansen.

