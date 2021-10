JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang menawarkan beragam produk investasi.

Selain saham, MNC Sekuritas juga menyediakan produk investasi berupa reksa dana. Beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan Anda sebelum berinvestasi reksa dana antara lain:

1. Tingkat Return

Seperti kata pepatah, "high risk, high return", Anda perlu menyesuaikan toleransi Anda terhadap risiko dengan potensi keuntungan yang ingin Anda raih. Sebagai gambaran, Anda dapat mengecek histori return investasi pada jangka panjang dan jangka pendeknya.

Meskipun menggambarkan kinerja masa lalu, perlu diingat bahwa data historis ini belum tentu menjamin kinerja masa datang. Namun, Anda dapat menganalisisnya sebagai salah satu bahan pertimbangan Anda.

2. Asset Under Management (AUM)

Selain return, Anda juga sebaiknya memperhatikan total kepemilikan Asset Under Management (AUM). AUM merupakan total nilai pasar yang didapat ketika investor mempercayakan seluruh dana investasinya pada manajer investasi.

Makin besar nilai AUM, artinya makin banyak orang yang sudah mempercayakan dana mereka pada perusahaan aset manajemen tersebut.

3. Tingkat Risiko

Risiko adalah hal lain yang juga sebaiknya Anda pertimbangkan sebelum mulai berinvestasi reksa dana. Risiko dalam reksa dana dapat dilihat dari sharpe ratio.

Sharpe ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja reksa dana. Makin tinggi nilai sharpe ratio, maka makin baik pula suatu reksa dana.

