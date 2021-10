JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sesuai dengan profil investor pasar modal Indonesia yang kini didominasi investor milenial, MNC Sekuritas juga mendukung pertumbuhan investor milenial dengan berbagai promo menarik.

MNC Sekuritas menyelenggarakan promo bertajuk #InvestorUnder30. Promo ini terbuka untuk investor saham dan reksa dana yang berusia di bawah 30 tahun yang belum pernah mempunyai rekening di MNC Sekuritas sebelumnya. Dengan promo ini, Anda dapat memperoleh cashback 100% brokerage fee.

Anda hanya perlu melakukan pembukaan rekening full online melalui aplikasi MotionTrade tanpa minimum deposit, selama periode promo 1 Oktober hingga 30 Desember 2021. Cashback akan diberikan dalam bentuk reksa dana di portofolio Anda, dengan nilai maksimum cashback hingga Rp5.000.000 per bulan atau setara dengan nilai transaksi Rp5 miliar.

Jadi, tunggu apalagi? Segera buka rekening saham dan/atau reksa dana Anda bersama MNC Sekuritas untuk dapat memanfaatkan promo #InvestorUnder30 ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat melihat pada link berikut ini bit.ly/investorunder30!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!