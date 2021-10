JAKARTA - MNC Sekuritas, sebagai unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas dengan reputasi terbaik selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya.

Sejalan dengan layanan kepada nasabah, MNC Sekuritas senantiasa mendukung literasi dan edukasi kepada nasabahnya untuk dapat mengetahui sejumlah istilah penting dalam dunia pasar modal. Salah satunya adalah waran, yang mungkin terdengar asing bagi nasabah pemula.

Waran merupakan instrumen turunan saham yang dapat diperjualbelikan dan ditebus menjadi saham. Waran seringkali diberikan sebagai bonus saat membeli saham baru supaya penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi investor.

Hampir sama seperti right, waran juga merupakan hak bagi investor untuk menebus menjadi saham. Bedanya, right memiliki masa berlaku lebih singkat yaitu kurang dari seminggu, sementara waran berlaku untuk jangka waktu lebih panjang hingga tahunan.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan beberapa keuntungan berinvestasi waran. Investor dapat membeli saham baru dengan harga lebih murah dengan cara menebus waran yang dimiliki sesuai dengan harga pelaksanaan jika harga saham emiten lebih tinggi dari harga pelaksanaannya.

“Sebagai contoh harga saham PT ABC adalah Rp200 per lembar di tahun 2020. PT ABC juga menerbitkan waran dengan nilai Rp20 per lembar sedangkan harga eksekusinya adalah Rp250. Jika pada masa depan, harga saham PT ABC menjadi Rp500 per lembar, maka para pemegang waran dapat menebusnya di angka Rp270 per lembar. Biasanya waran ditandai dengan notasi 'W' di belakang saham utamanya,” jelas Thomas.

Selain itu, lanjut Thomas, waran juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Investor bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli waran. Namun, investor perlu mencermati risikonya jika harga saham jatuh di bawah harga pelaksanaan waran dan jika harga beli waran saat bertransaksi di pasar sekunder lebih tinggi daripada harga jualnya. Sama seperti saham, waran memiliki potensi keuntungan dan risiko. Menarik bukan? Menariknya lagi, proses tebus (exercise) maupun transaksi waran dapat dilakukan melalui aplikasi MotionTrade. Prosesnya dilakukan secara online sehingga praktis sekali! Sekarang adalah waktu yang tepat untuk Anda mulai berinvestasi dengan aplikasi MotionTrade. Raih hadiah e-voucher belanja senilai Rp100.000 jika Anda baru pertama kali membuka rekening saham dan/ atau reksa dana melalui aplikasi MotionTrade! Promo hanya hingga 30 November 2021. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat melalui: bit.ly/gratisevoucherbelanja Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!