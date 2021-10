JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan dukungannya dalam perkembangan pasar modal di Indonesia termasuk peresmian Galeri Investasi Syariah BEI FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat.

Peresmian ini diselenggarakan secara virtual pada Rabu (13/10/2021). Acara peresmian Galeri Investasi Syariah ini dihadiri secara virtual oleh Dekan FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung Dudang Godjali, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, dan Kepala Unit Pengembangan Wilayah Regional 1 Bursa Efek Indonesia Nur Rachma H.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina secara resmi membuka kegiatan peresmian dengan menekankan pentingnya investasi sejak dini.

“Investasi sejak dini di pasar modal tentunya dapat dimulai dari memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya. Berdiri sejak 31 tahun terakhir, MNC Sekuritas telah dipercaya oleh ratusan ribu investor. Berdasarkan data per September 2021, jumlah point of sales MNC Sekuritas bertumbuh 91% dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun. Jumlah nasabah juga bertumbuh 655% dalam waktu kurang dari 5 tahun,” jelas Susy.

Adapun peresmian GI Syariah BEI FEBI UIN Sunan Gunung Djati ini telah menggenapi point of sales MNC Sekuritas menjadi 150 point of sales, dengan 106 di antaranya merupakan Galeri Investasi. Selain aktif memperluas jaringan dan akses pasar modal melalui ratusan point of sales yang tersebar, MNC Sekuritas juga terus mendekatkan diri dengan generasi milenial melalui kegiatan edukasi virtual.

Secara YTD September 2021, MNC Sekuritas tercatat telah menyelenggarakan lebih dari 700 kegiatan edukasi virtual dengan total peserta lebih dari 300.000 orang. MNC Sekuritas juga memiliki media sosial yang aktif dalam memberikan informasi yang edukatif dan promo terkini melalui akun @mncsekuritas dan @motiontradeid.

“Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman mahasiswa menjadi generasi milenial melek pasar modal. Manfaatkan promo Cashback 100% Brokerage Fee #InvestorUnder30 tanpa minimum deposit, khusus untuk investor baru yang berusia di bawah 30 tahun. Dapatkan juga e-voucher belanja online senilai Rp 100 ribu tanpa diundi untuk setiap pembukaan rekening melalui aplikasi MotionTrade. Kami mendukung penuh terciptanya generasi milenial sadar investasi karena kami meyakini kemajuan pasar modal Indonesia ada di tangan kita semua,” papar Susy. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!