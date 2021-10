JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini senantiasa mendukung berbagai kegiatan literasi maupun edukasi virtual yang terkait dengan pasar modal, termasuk Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2021.

CMSE 2021 merupakan rangkaian dari penyelenggaraan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Bulan Inklusi Keuangan dan World Investor Week (WIW). Acara ini merupakan kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

CMSE kembali digelar tahun ini sebagai sarana untuk menampilkan seluruh produk dan layanan pasar modal kepada masyarakat. Acara ini diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut mulai Kamis (14/10/2021) hingga Sabtu (16/10/2021), dengan berbagai seminar serta pameran virtual dari stakeholder pasar modal.

Seperti tahun sebelumnya, MNC Sekuritas juga kembali berpartisipasi dalam CMSE tahun 2021. MNC Sekuritas memberikan sejumlah promo yang diperuntukkan bagi nasabah maupun pengunjung yang mengunjungi booth virtual MNC Sekuritas.

Salah satu promo yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah adalah promo e-voucher belanja online khusus untuk nasabah baru. Dengan membuka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade, Anda akan mendapatkan e-voucher belanja senilai Rp100.000 tanpa diundi.

Ayo daftarkan diri untuk mengunjungi booth MNC Sekuritas secara virtual, serta mengikuti rangkaian seminar pasar modal dengan berbagai pembicara yang andal di bidangnya.

Segera kunjungi booth MNC Sekuritas pada CMSE 2021 di booth C-06. Anda dapat melakukan registrasi dan login terlebih dahulu sebelumnya melalui link cmse.id

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.