JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengakui teknologi konstruksi dinding monolitik bisa mempercepat pembangunan perumahan bahkan hanya dalam waktu 1 minggu.

Teknologi ini diciptakan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yakni semen hidrolis tipe high early (HE). Produk semen hidrolik tipe HE yang menjadi pertama di Indonesia.

Selain itu, telah lulus uji di Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sertifikat SNI untuk semen hidrolik tipe HE PwrPro juga sudah diterbitkan B4T pada 21 Mei 2021 lalu.

Keunggulan PwrPro sebagai semen hidrolik tipe HE dengan fitur kuat tekan awal, waktu pengikatan awal, serta workability yang lebih baik.

"Semen hidrolis tipe high early merupakan teknologi konstruksi dinding monolitik untuk percepatan pembangunan perumahan, setiap unit rumah dapat dibangun dalam waktu 1 minggu saja," ujar Erick dalam Webinar 'SIG: Together We Can Go Further'.

