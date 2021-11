JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite diusulkan naik Rp1.500 per liter. Usulan kenaikan harga BBM tersebut menyesuaikan tingginya minyak dunia saat ini.

Harga BBM pun masih belum ada perubahan. Saat ini, harga Pertalite masih dijual Rp7.650 per liter dan harga Pertamax Rp9.000 per liter. Rencananya, kedua jenis bahan bakar itu akan naik sebesar Rp1.500 per liter.

Daftar tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Jika terlaksana, harga tertinggi akan berlaku di wilayah Kodya Batam (FTZ), yaitu Rp8.000 per liter untuk Pertalite dan Rp9.400 per liter untuk Pertamax. Sementara itu, harga terendah akan berlaku di berbagai daerah seperti Pulau Jawa, yaitu Rp7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp9.000 per liter untuk Pertamax.

