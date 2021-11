JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

MNC Sekuritas juga selalu memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal terutama dalam bentuk Instagram Live yang mudah diakses melalui media sosial.

Banyak nasabah pemula seringkali merasa kebingungan dalam memulai trading saham. Persiapan yang matang tentu dibutuhkan sebelum melakukan trading saham agar mendapatkan peluang cuan dalam melakukan trading saham.

Dengan strategi yang matang, pengalaman yang baik serta belajar dengan tekun, maka menjadi 'sultan' dari berinvestasi saham pun bukan menjadi suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.

Modal utama dan modal pendukung apakah yang harus dimiliki nasabah dalam melakukan trading saham? Berapakah modal awal yang harus dipersiapkan oleh nasabah yang ingin melakukan trading saham untuk pertama kalinya? Dari manakah sebaiknya calon nasabah menentukan acuan pilihan saham?.

Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live bersama host Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo dan narasumber Mentor Sahamology Muhammad Hamzah RTA “Bro Jack”.

Instagram Live ini bertajuk “Rahasia Sultan dari Trading Saham” serta tayang pada Rabu (17/11/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB. Saksikan Instagram Live ini hanya di Instagram @mncsekuritas!

