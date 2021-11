JAKARTA - Sejalan dengan reputasinya sebagai perusahaan sekuritas terbaik, MNC Sekuritas senantiasa memberikan kabar update terbaru seputar dunia pasar modal. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) ini selalu mendukung edukasi pasar modal, baik offline maupun virtual.

Seperti di event CUAN Festival dari LOKET.com tahun ini, MNC Sekuritas turut berpartisipasi. Acara ini merupakan festival edukasi mengenai investasi yang diselenggarakan selama 4 hari, yaitu 13, 14, 20 dan 21 November 2021 bersama belasan narasumber kompeten di bidang investasi.

Salah satu hal yang menarik untuk dipelajari dalam kondisi pasar modal saat ini adalah situasi bull market. Situasi ini merupakan kondisi ketika harga saham naik atau diperkirakan akan naik.

Seperti apakah karakter bull market? Bagaimana tips investasi yang harus dilakukan investor ketika sedang mengalami bull market? Bagaimanakah cara memanfaatkan momen bull market ini?

Dalam kesempatan ini, Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo dan Head of Macroeconomics CTS Global Equity Group Inc Mark Jason Mariposa menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk “Why We Are in a Bull Market”. Seminar ini berlangsung pada Minggu (21/11/2021) pukul 11.20 – 12.25 WIB

Anda bisa mendapatkan diskon sebesar Rp30.000 untuk 1.000 pendaftar pertama dengan memanfaatkan kode promo: CUANMNC. Registrasi dan informasi selengkapnya dapat Anda lihat melalui link bit.ly/cuanfestmnc

