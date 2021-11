JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas juga berkomitmen menyediakan edukasi secara berkelanjutan bagi investor maupun calon investor pasar modal Indonesia.

Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah proses Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana. Suatu perusahaan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pendiri menjadi dimiliki oleh publik, di mana masyarakat umum dapat ikut memiliki saham perusahaan tersebut.

Baca Juga: MNC Sekuritas: RI Sukses Jaga Inflasi Rendah & Catat Rekor Tertinggi Markit Manufacturing 5 Tahun Terakhir

Perusahaan biasanya memiliki sejumlah alasan untuk melakukan IPO seperti pengendalian internal perusahaan (Corporate Governance) yang lebih baik serta mengajak masyarakat untuk turut ambil bagian dalam rangka kepemilikan perusahaan tersebut.

Apa saja peranan investment banking dalam IPO? Apa perbedaan IPO konvensional dengan e-IPO? Simak ulasan selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertajuk “Kupas Tuntas IPO Bersama Investment Banking MNC Sekuritas” pada Kamis (11/11/2021) pukul 16.00 – 17.00 WIB.

Baca Juga: Kolaborasi MNC Sekuritas x KISI AM, Beli Reksa Dana di MotionTrade Dapat Cashback!

Instagram Live ini akan dipandu oleh Senior Analyst MNC Sekuritas M. Rudy Setiawan dengan narasumber Investment Banking Associate MNC Sekuritas Melisa Chen. Saksikan Instagram Live ini hanya melalui akun Instagram @mncsekuritas dan @motiontradeid!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!