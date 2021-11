JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas bersinergi dengan KISI Asset Management dalam bentuk promo produk reksa dana.

Aplikasi online trading MotionTrade kebanggaan MNC Sekuritas menyediakan pilihan produk investasi berupa saham dan reksa dana. Saat ini, terdapat program “Cashback Reksa Dana KISI Equity Fund”.

Anda akan mendapatkan cashback Rp100.000 dengan membeli produk reksa dana KISI Equity Fund selama tanggal 1 – 30 November 2021 senilai minimum Rp1 juta melalui aplikasi MotionTrade.

Pembelian reksa dana ini tidak boleh dicairkan hingga 28 Februari 2022. Selain itu, cashback yang akan diperoleh juga berupa produk reksa dana KISI Equity Fund dan berlaku untuk 50 orang pertama.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat melihatnya melalui link: bit.ly/promoKISIMT! Video tutorial pembelian reksa dana melalui aplikasi MotionTrade ada di sini: bit.ly/carabelireksadanamsek

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.

Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!