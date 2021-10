JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga senantiasa memberikan informasi terbaru seputar dunia pasar modal, salah satunya melalui Instagram Live.

Berdasarkan pengamatan tim Riset MNC Sekuritas, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini dipengaruhi sentimen global seperti isu uji coba tax property di China, naiknya imbal hasil US Treasury, kasus Evergrande dan tapering. Sementara itu, sentimen domestik seperti penurunan kasus harian COVID di Indonesia juga turut andil dalam pergerakan IHSG.

Sepanjang Oktober 2021, tercatat dana asing masuk pasar domestik sebesar Rp9,9 triliun. Menariknya, capital inflow asing terbesar berasal dari sektor perbankan, terutama emiten perbankan Big 4 seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Akumulasi dana asing ini bisa dikaitkan dengan window dressing menjelang akhir tahun.

