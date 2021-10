JAKARTA - MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi terbaik, melakukan edukasi kepada investor yang menjadi nasabahnya dan juga calon investor. Kali ini MNC Sekuritas membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan investasi termasuk keuntungan yang dapat diperoleh dalam bentuk dividen.

Perusahaan akan membagikan hasil keuntungan, baik dalam bentuk saham maupun uang tunai, kepada pemilik saham. Hasil ini disebut dengan dividen. Berikut ini terdapat beberapa poin yang harus Anda perhatikan sebelum pembagian dividen.

1. Mengetahui Cara Kerja Pembagian Dividen

Emiten akan menentukan nama-nama investor saham yang akan menerima pembagian dividen. Selanjutnya, emiten dapat menentukan distribusi dividen yang dibagikan.

Penentuan distribusi dividen ini dapat dilakukan melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setelah itu, barulah dilakukan penentuan waktu pembagian dividen ke rekening para investor sesuai dengan daftar yang telah dibuat.

2. Mengetahui Bentuk Dividen Saham

Investor pemula biasanya banyak yang berpikir bahwa dividen akan diberikan dalam bentuk tunai. Namun rupanya, tidak semua dividen akan diberikan dalam bentuk tunai. Beberapa emiten memilih untuk memberikan dividen dalam bentuk yang lain, misalnya berupa saham.

Dividen berwujud saham ini akan ditambahkan sesuai proporsi saham yang sudah dimiliki sebelumnya. Selain itu dividen juga bisa berwujud likuidasi yang dibagikan menjelang perusahaan dilikuidasi selama perusahaan masih memiliki sisa aset yang dapat dibagikan, skrip berupa surat janji utang dan properti berupa aset.

3. Memahami Konsep Cum date dan Ex Date Dividen

Cum date merupakan hari terakhir investor membeli saham emiten untuk mendapatkan hak. Sedangkan ex date merupakan hari di mana investor sudah tidak mendapatkan haknya.

Jika Anda berorientasi untuk mendapatkan dividen, maka sebaiknya Anda menjual saham ketika ex date. Saat perusahaan mengumumkan ingin membagikan dividen, maka harga saham akan cenderung naik.

Sedangkan ketika memasuki ex date, harga saham akan cenderung turun karena investor akan mulai menjual sahamnya. Jika Anda menginginkan keuntungan berupa dividen, Anda dapat mencari emiten yang rajin membagikan dividen dengan payout ratio yang tinggi. Menarik bukan?

