JAKARTA – Kompetisi Nyapit Cuan 2 (NYC 2) akan digelar mulai Senin (01/11/2021) hingga Jumat (05/11/2021) dengan total hadiah senilai puluhan juta rupiah. Kompetisi ini merupakan rangkaian acara virtual MNC Fest 2021 dalam rangka HUT ke-32 MNC Group.

Sejumlah unit bisnis MNC Group seperti MNC Sekuritas, MNC Asset Management, MNC Life, MNC Insurance, MNC Bank, MNC Finance, MNC Guna Usaha Indonesia, dan MNC Teknologi Nusantara terlibat dalam event ini.

Kompetisi virtual ini berformat cerdas cermat dengan berbagai materi, seperti keuangan, ekonomi serta digital dengan tema utama seputar brand Motion yang dimiliki oleh seluruh unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Dapatkan hadiah senilai total puluhan juta rupiah dengan mengikuti kompetisi Nyapit Cuan 2 ini.

Anda dapat menyaksikan Instagram Live MNC Sekuritas pada Senin (25/10/2021) ini untuk mengetahui kisi-kisi pertanyaan Nyapit Cuan. Instagram Live ini bertajuk “Beli Saham Bonus Voucher Belanja & Reksa Dana” dan tayang pada pukul 19.00 – 21.00 WIB.

Dalam Instagram Live ini bertindak sebagai pemandu acara adalah Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo dengan narasumber Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah Ningrum.

Pendaftaran Nyapit Cuan 2 ini akan berakhir hingga 30 Oktober 2021. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi link berikut: bit.ly/nyapitcuan2 atau klik link di bio @mncsekuritas dan @motiontradeid. Pendaftaran gratis untuk umum.

Ayo, ikuti kompetisi dengan beragam hadiah menarik berupa gadget dan saldo uang elektronik senilai total puluhan juta rupiah ini!

