JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas tetap memegang komitmennya untuk senantiasa memberikan edukasi dan informasi terkini seputar pasar modal.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan sebesar +0,38% dan ditutup di level 6.658 pada Selasa (19/10/2021). Hal ini mencerminkan bahwa investor lebih fokus pada isu domestik dengan mulai bergeraknya roda perekonomian karena pelonggaran PPKM. Dengan demikian, investor sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk menganalisis saham apa yang dapat menjadi incaran.

Screening saham merupakan metode yang perlu dilakukan sebelum Anda memilih saham tertentu. Cara screening saham sendiri dapat Anda lakukan, baik melalui kinerja keuangan perusahaan maupun melalui teknikal sederhana.

Seperti apa rekomendasi saham dan sektor untuk kuartal akhir tahun 2021? Bagaimana cara screening saham melalui kinerja keuangan perusahaan? Bagaimana pula cara screening saham melalui teknikal sederhana?

Simak informasi selengkapnya dalam Instagram Live Research Corner bertajuk “Market Review & Stockpicking Tips” bersama Research Analyst MNC Sekuritas Aqil Triyadi dan Rifqi Ramadhan. Instagram Live ini dapat Anda saksikan pada Kamis (21/10/2021) pukul 19.00 – 20.00 WIB hanya di Instagram @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(dni)