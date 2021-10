JAKARTA - MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan turut memberikan dukungannya untuk penyelenggaraan sejumlah kegiatan edukasi virtual. Kali ini MNC Sekuritas turut mendukung Webinar Nasional Podomoro University.

Webinar bertema “Perspektif Investasi Pasar Modal bagi Millenial Pasca-COVID-19” ini diselenggarakan pada Jumat (22/10/2021). Acara ini turut dihadiri secara virtual oleh Wakil Rektor 3 Podomoro University Santi Palupi, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Head of Accounting Program Podomoro University Sri Handayani, Dosen Program Studi Akuntansi Podomoro University Dheny Biantara, Head of Jakarta Representative Bursa Efek Indonesia Marco Poetra Kawet, dan Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal.

Pada kesempatan ini, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan generasi milenial berperan penting dalam perkembangan dunia investasi pasar modal di Indonesia. Hal ini tercermin dari jumlah investor MNC Sekuritas dari generasi milenial yang makin bertambah dari waktu ke waktu.

“Nasabah MNC Sekuritas sebagian besar merupakan generasi milenial. Sebanyak 68,01% nasabah MNC Sekuritas merupakan generasi milenial yang berusia 18-34 tahun. Kami meyakini generasi muda yang melek digital adalah penerus pasar modal Indonesia,” jelas Susy.

Susy menambahkan, pertumbuhan jumlah nasabah muda ini juga berbanding lurus dengan peningkatan nilai transaksi dari galeri investasi. Nilai transaksi dari Galeri Investasi MNC Sekuritas sejak awal tahun ( year to date/YTD) hingga akhir September 2021, tercatat meningkat signifikan hingga mencapai 102% menjadi Rp903,6 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi ini merupakan kontribusi dari 106 titik galeri investasi yang saat ini dimiliki MNC Sekuritas.

Selain point of sales, MNC Sekuritas juga memberikan kemudahan menjadi investor dengan inovasi produk. Inovasi terbaru MNC Sekuritas adalah aplikasi online trading MotionTrade yang merupakan penyempurnaan dari aplikasi online trading sebelumnya, MNC Trade New.

Melalui aplikasi MotionTrade, nasabah dapat berinvestasi saham dan reksa dana dalam satu aplikasi. Aplikasi MotionTrade juga dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan seperti pembukaan rekening online, reksa dana online, perintah suara atau voice command, TradingView chart, Super Order dan Trader View. “Semoga kegiatan Webinar Nasional Podomoro University ini dapat berjalan dengan lancar dan terus menginspirasi generasi milenial untuk makin semangat berinvestasi. Ayo menjadi bagian dari investor pasar modal Indonesia!” tutup Susy. Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!