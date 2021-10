JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Kali ini MNC Sekuritas memberikan update perkembangan kebijakan di pasar modal kepada nasabahnya.

Kali ini tentang rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan menerapkan daftar efek bersifat ekuitas serta diperdagangkan dalam pemantauan khusus. Terdapat beberapa kriteria yang dapat menjadi pemicu saham atau efek bersifat ekuitas masuk dalam pemantauan khusus.

Baca Juga: MNC Sekuritas: Ini 3 Hal Penting Harus Dipahami Investor yang Incar Dividen

1. Jika harga rata-rata saham selama enam bulan terakhir di pasar reguler kurang dari Rp51. Kriteria ini rupanya tidak berlaku bagi perusahaan tercatat yang ada di papan akselerasi.

2. Jika laporan keuangan auditan terakhir perusahaan tercatat disclaimer. Dengan aturan ini, Bursa tidak perlu menunggu perusahaan tercatat mendapat opini disclaimer dua kali, tetapi Bursa bisa langsung memasukkan perusahaan ke dalam pemantauan khusus.

Baca Juga: Program Pemberdayaan Wanita, MNC Peduli Gelar Pelatihan Pengolahan Sampah dan Menjahit

3. Kriteria selanjutnya adalah memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Pada saat ini, Bursa tidak menunggu laporan keuangan tahunan tapi berdasarkan laporan keuangan interim per Maret, Juni atau September.

4. Kriteria terakhir adalah memiliki anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material bagi Perusahaan Tercatat dan anak perusahaan tersebut dalam kondisi dimohonkan PKPU atau pailit.

Agar dapat mengetahui efek dalam pemantauan khusus, aplikasi MotionTrade dari MNC Sekuritas juga menampilkan notasi khusus Bursa Efek Indonesia pada kode saham emiten terkait.

Ayo investasi saham pakai aplikasi MotionTrade! Segera serbu e-voucher belanja online tanpa diundi senilai Rp100.000, khusus untuk nasabah baru yang pertama kali membuka saham dan/atau reksa dana online melalui aplikasi MotionTrade hingga 30 November 2021.

Simak informasi selengkapnya dalam: bit.ly/gratisevoucherbelanja!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!