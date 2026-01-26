Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Lanjutkan Koreksi ke Level 8.708-8.790

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |08:52 WIB
IHSG Diprediksi Lanjutkan Koreksi ke Level 8.708-8.790
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan tren pelemahan pada perdagangan hari ini. IHSG sebelumnya melemah sebesar 0,46% ke level 8.951.

Tim riset MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG masih berpotensi melanjutkan koreksi pada hari ini. Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan bahwa area penguatan maupun koreksi yang diperkirakan sebelumnya telah tercapai.

“Kami perkirakan posisi IHSG masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave 5, sehingga IHSG masih rawan terkoreksi,” tulis MNC Sekuritas dalam laporan MNCS Daily Scope Wave, Senin (26/1/2026).

Meski demikian, MNC Sekuritas juga membuka peluang adanya skenario penguatan terbatas pada pergerakan IHSG. Namun, potensi kenaikan tersebut dinilai tidak akan terlalu besar.

“Meskipun menguat, nampaknya akan cenderung terbatas menguji rentang 8.960-8.985. Tetap cermati area koreksi yang berada di 8.708-8.790,” lanjutnya.

Untuk perdagangan hari ini, MNC Sekuritas mencatat level support IHSG berada di 8.852 dan 8.816, sementara level resistance terdekat berada di 9.039 dan 9.120.

Sejumlah saham juga direkomendasikan untuk dicermati oleh investor sebagai berikut:

ANTM – Buy on Weakness
ANTM menguat 1,66% ke 4.290 namun masih didominasi oleh tekanan jual yang cenderung meningkat. Kami memperkirakan posisi ANTM saat ini sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [iii].

Buy on Weakness: 4.200-4.280

Target Price: 4.440, 4.580

Stoploss: below 4.200

GTSI – Spec Buy
GTSI terkoreksi 8,87% ke 370 dan masih didominasi oleh tekanan jual; posisinya pun masih downtrend dan break MA20. Kami memperkirakan posisi GTSI sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c].

Spec Buy: 318-338

Target Price: 394, 418

Stoploss: below 294

 

