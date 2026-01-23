Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.951, Saham UANG-PTRO Terjun Bebas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |16:17 WIB
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.951, Saham UANG-PTRO Terjun Bebas
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.951, Saham UANG-PTRO Terjun Bebas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 41,17 poin atau 0,46 persen ke level 8.951,01 pada sesi terakhir perdagangan hari ini.

Pada penutupan perdagangan, Jumat (23/1/2026), terdapat 200 saham menguat, 521 saham melemah dan 237 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp31,6 triliun dari 60,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,17 persen 873, indeks JII menguat 0,01 persen 607, indeks IDX30 menguat 0,15 persen ke 448 dan indeks MNC36 naik 0,38 persen ke 354.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, konsumer non siklikal, keuangan, properti, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada infrastruktur dan kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,57 persen ke Rp202, PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) naik 24,91 persen ke Rp1.730, dan saham PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) naik 24,62 persen ke Rp324.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Pakuan Tbk (UANG) turun 15 persen ke Rp6.375, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) turun 14,95 persen ke Rp165 dan PT Petrosea Tbk (PTRO) turun 14,85 persen di Rp9,175.

(Dani Jumadil Akhir)

Telusuri berita finance lainnya
