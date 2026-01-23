Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Kebakaran 115 Poin ke Level 8.876

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |12:09 WIB
IHSG Sesi I Kebakaran 115 Poin ke Level 8.876
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot hingga sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot hingga sesi I perdagangan hari ini. IHSG anjlok 115,28 poin atau 1,28% ke level 8.876,90.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (23/1/2026), tercatat 131 saham menguat, 615 saham melemah, dan 212 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,3 triliun dari 38,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,68% ke 869, indeks JII turun 0,50% ke 604, indeks IDX30 melemah 0,51% ke 445, dan indeks MNC36 turun 0,39% ke 351.

Untuk indeks sektoral, kompak turun, di antaranya energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, industri, dan teknologi. Sementara sektor yang menguat hanya kesehatan.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain:

PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,67% ke Rp202

PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 29,07% ke Rp111

PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,58% ke Rp735

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/278/3197039//ihsg_dibuka_menguat-Epi5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 8.894
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196904//ihsg-Ivhq_large.jpg
353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196839//ihsg-yoSu_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat 0,55% ke Level 9.069
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196683//ihsg-nuze_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 1,3 Persen ke 9.010 Usai BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196613//ihsg-flgc_large.jpg
IHSG Sesi I Merosot 0,86% ke Level 9.056
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196582//ihsg_dibuka_melemah-JMmG_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 9.094 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement