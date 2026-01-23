IHSG Sesi I Kebakaran 115 Poin ke Level 8.876

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot hingga sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus merosot hingga sesi I perdagangan hari ini. IHSG anjlok 115,28 poin atau 1,28% ke level 8.876,90.

Pada penutupan perdagangan sesi I, Jumat (23/1/2026), tercatat 131 saham menguat, 615 saham melemah, dan 212 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,3 triliun dari 38,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,68% ke 869, indeks JII turun 0,50% ke 604, indeks IDX30 melemah 0,51% ke 445, dan indeks MNC36 turun 0,39% ke 351.

Untuk indeks sektoral, kompak turun, di antaranya energi, konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, industri, dan teknologi. Sementara sektor yang menguat hanya kesehatan.

Saham-saham yang masuk top gainers antara lain:

PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) naik 34,67% ke Rp202

PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 29,07% ke Rp111

PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,58% ke Rp735