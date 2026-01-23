Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 8.894

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |09:34 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Turun ke Level 8.894
IHSG Dibuka Menguat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 1,08 persen ke level 8.894 pada hari ini, Jumat (23/1/2026)

Hingga pukul 09.16 WIB, IHSG tercatat berada di posisi 8.923,44, turun 68,74 poin atau 0,76% dibandingkan penutupan sebelumnya di level 8.992,18. Sepanjang perdagangan pagi, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 9.039,67 dan terendah di 8.868,40.

Aktivitas transaksi terpantau cukup aktif dengan volume perdagangan mencapai 11,55 miliar saham, nilai transaksi sekitar Rp6,04 triliun, serta frekuensi transaksi sebanyak 642 ribu kali. Tekanan di pasar terlihat dominan, tercermin dari 474 saham melemah, sementara hanya 130 saham menguat dan 354 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sekitar Rp16.217 triliun.

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham mencatatkan lonjakan harga dan masuk dalam daftar top gainers. Saham LPCK (Lippo Cikarang Tbk) memimpin penguatan setelah melonjak 24,54% ke level 1.015. Disusul SULI (SLJ Global Tbk) yang naik 21,43% ke 170, kemudian XPDV menguat 20,49% ke 988, XPLQ naik 19,49% ke 705, serta JAST (Jasnita Telekomindo Tbk) yang menguat 17,82% ke level 119.

Sebaliknya, tekanan jual juga terjadi pada sejumlah saham yang masuk daftar top losers. Saham XIPB turun 15,00% ke level 170, diikuti UANG (Pakuan Tbk) yang juga melemah 15,00% ke 6.375. Selanjutnya KIOS (Kioson Komersial Indonesia Tbk) turun 14,95% ke 165, PUDP (Pudjiadi Prestige Tbk) melemah 14,60% ke 585, serta HOPE (Harapan Duta Pertiwi Tbk) yang terkoreksi 12,77% ke level 328.

Dari sisi pelaku pasar, investor domestik masih mencatatkan aksi beli bersih atau net buy sekitar Rp1,33 triliun, dengan nilai beli mencapai Rp25,86 triliun dan nilai jual Rp24,54 triliun. Sebaliknya, investor asing membukukan net sell sekitar Rp1,33 triliun, setelah mencatatkan nilai jual Rp13,41 triliun dan nilai beli Rp12,08 triliun.

 

