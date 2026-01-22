353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992

353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 18,15 poin atau 0,20 persen ke level 8.992,18 pada sesi terakhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (22/1/2026), terdapat 360 saham menguat, 353 saham melemah dan 245 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp37,4 triliun dari 68,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,83 persen 875, indeks JII menguat 0,51 persen 612, indeks IDX30 menguat 0,59 persen ke 448 dan indeks MNC36 naik 0,37 persen ke 353.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) naik 34,67 persen ke Rp101, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) naik 30,61 persen ke Rp128, dan saham PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) naik 24,86 persen ke Rp4.570.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,95 persen ke Rp1.395, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) turun 14,91 persen ke Rp194 dan PT Hatten Bali Tbk (WINE) turun 14,81 persen di Rp230.

(Dani Jumadil Akhir)