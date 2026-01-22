Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:18 WIB
353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992
353 Saham Kebakaran, IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.992 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah 18,15 poin atau 0,20 persen ke level 8.992,18 pada sesi terakhir perdagangan.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (22/1/2026), terdapat 360 saham menguat, 353 saham melemah dan 245 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp37,4 triliun dari 68,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,83 persen 875, indeks JII menguat 0,51 persen 612, indeks IDX30 menguat 0,59 persen ke 448 dan indeks MNC36 naik 0,37 persen ke 353.

Kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah yaitu energi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, teknologi. Sedangkan yang menguat ada konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, kesehatan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU) naik 34,67 persen ke Rp101, PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) naik 30,61 persen ke Rp128, dan saham PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) naik 24,86 persen ke Rp4.570.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Puri Sentul Permai Tbk (KDTN) turun 14,95 persen ke Rp1.395, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) turun 14,91 persen ke Rp194 dan PT Hatten Bali Tbk (WINE) turun 14,81 persen di Rp230.

(Dani Jumadil Akhir)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/278/3196789/ihsg_dibuka_menguat-Q06l_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 9.024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196683/ihsg-nuze_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 1,3 Persen ke 9.010 Usai BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/278/3196582/ihsg_dibuka_melemah-JMmG_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 9.094 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/278/3196352/ihsg_dibuka_menguat-ztoF_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 9.156
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196135/ihsg_dibuka_menguat-jlA1_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke Level 9.098
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/278/3196125/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-D873_large.jpg
IHSG Berpotensi Konsolidasi pada Level 9.000 Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement