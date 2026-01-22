Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 0,55% ke Level 9.069

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |12:32 WIB
IHSG Sesi I Menguat 0,55% ke Level 9.069
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi I perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi I perdagangan hari ini. IHSG naik 0,55% ke level 9.069,06.

Total volume transaksi tercatat sebanyak 38,6 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp19,1 triliun. Sebanyak 440 saham menguat, 278 saham melemah, dan 240 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama turut mencatat penguatan, antara lain LQ45 naik 1,26%, IDX30 menguat 0,97%, MNC36 naik 0,81%, serta indeks JII menguat 1,66%.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral yang menguat meliputi sektor konsumer siklikal, properti, energi, konsumer non-siklikal, infrastruktur, bahan baku, transportasi, dan kesehatan. Sementara itu, sektor yang melemah adalah keuangan, industri, dan teknologi.

Daftar saham penghuni top gainers antara lain PT Asuransi Digital Bersama Tbk (YOII), PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (LAJU), dan PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ).

 

