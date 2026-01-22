IHSG Hari Ini Dibuka Menguat di Level 9.024

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 0,16 persen ke level 9.024 pada pagi hari ini, Kamis (22/1/2025).

Untuk diketahui, pada sesi penutupan hari sebelumnya IHSG ditutup turun ke level 9.010.

Volume perdagangan tercatat di 1 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp634 miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 57 ribu kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,4 triliun.

Sebanyak 303 saham mengalami kenaikan dan 70 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 586 saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami menguat 0,51 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,80 persen. Sektor siklikal juga naik 0,23 persen.

Sektor keuangan naik 0,22 persen. Sektor infrastruktur menguat 0,75 persen. Sektor properti naik 0,58%. Sektor bahan baku melemah 0,10 persen. Kemudian sektor transportasi naik 0,25 persen.

Sektor industri naik hingga 0,65 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona hijau dengan penguatan 0,27 persen. Selanjutnya sektor kesehatan menguat di angka 1,29 persen.