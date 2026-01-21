Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Anjlok 1,3 Persen ke 9.010 Usai BI Tahan Suku Bunga 4,75 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |16:29 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,36 persen ke level 9.010 pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (21/1/2026). IHSG melemah usai Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 4,75 persen

Volume perdagangan tercatat di 56,17 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp33,40 triliun. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 3,8 juta kali. Dan dari sisi market cap atau kapitalisasi pasar, mencapai Rp16,3 triliun.

Sebanyak 191 saham mengalami kenaikan dan 568 saham mengalami penurunan pada pembukaan kali ini. Kemudian 198a saham lainnya mengalami stagnan atau tidak berubah.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami koreksi sebesar 1,21 persen. Kemudian sektor non siklikal menguat 0,58 persen. Sektor siklikal juga tertekan 0,02 persen.

Sektor keuangan turun 1,05 persen. Sektor infrastruktur lesu 1,07 persen. Sektor properti melemah 3,44%. Sektor bahan baku menguat 0,14 persen. Kemudian sektor transportasi turun 3,04 persen.

Sektor industri terkoreksi hingga 6,33 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona merah dengan pelemahan 1,44 persen. Selanjutnya sektor kesehatan terkoreksi 0,39 persen.
 

(Dani Jumadil Akhir)

